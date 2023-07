Calvin Abueva balik-laro kontra San Miguel Beer

Mga laro Linggo: (Ynares-Pasig)

5:00pm – Terrafirma vs NorthPort

7:30pm – SMB vs Magnolia

PAMATAY ang bounce-back win ng San Miguel Beer, ang 111-74 kontra TNT nitong Biyernes para pigilin ang five-game losing streak sa PBA On Tour.

Nagliyab ng 22 points mula limang tres si Marvin Lee, may tig-20 sina Allyn Bulanadi at Jericho Cruz at double-double na 17 points, 13 rebounds kay Rodney Brondial para itulak ang Beer sa 3-6 card.

Na-eject si Cruz sa third quarter nang umigkas ang tuhod at abutin si Paul Varilla.

Pinakamainit sa preseason ang Magnolia, walang bangas sa pitong laro.

Huling itinumba ng Hotshots ang Meralco 121-101 noong July 2 sa likod ng pitong 3s ni Paul Lee na tumapos ng 28 markers, 18 ni Jio Jalalon at 14 points, 10 rebounds, 5 assists ni James Laput.

Sa unang pagkakataon sa preseason, posibleng sumalang na rin si Calvin Abueva na galing sa leg injury.

“Calvin will play in the next game,” ani coach Chito Victolero pagkatapos ng panalo sa Bolts. “I think pwede na siya.”

(Vladi Eduarte)