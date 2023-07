Bulkang Mayon 8 ulit umuga, 303 rockfall naitala

Muling nakapagtala ng walong volcanic earthquakes at 303 rockfall events sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras.

Nabatid sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology na isang lava collapse pyroclastic density current events ang naitala sa bulkan bukod pa rito ang paulit-ulit na pulse tremor. Nasa 1,000 metro ang taas ng plume.

Sa kabuuan ay nasa 792 tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng Mt. Mayon.

Mabagal ang naging pagdaloy ng lava mula sa crater ng bulkan na may habang 2.8 kilometro sa Mi-isi Gully at 1.3 kilometro sa Bonga Gully at pagguho ng lava hanggang 3.3 kilometro at 4 kilometro sa Basud Gully.

Sa ngayon ay nananatili sa Alert Level 3 ang nasabing bulkan.