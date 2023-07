Binisto ni Cong Sandro: Roxas ‘di papalit kay Marcos sa agri

Itinanggi ni presidential son at Ilocos Norte Rep. Sandro Marcos ang kumakalat na tsismis na si dating Interior and Local Government Secretary Mar Roxas umano ang itatalaga ng kanyang ama bilang kalihim ng Department of Agriculture (DA).

Ang pagbasura ni Marcos sa tsismis ay ginawa nito sa kanyang tugon sa post sa Twitter ng koluministang si Mark Lopez.

Ipinost ni Lopez ang bahagi ng column ni da­ting Ambassador Rigoberto Tiglao kaugnay sa kumakalat na tsismis.

Sa naturang column sinabi ni Tiglao na “a very apolitical source told me that it was Roxas who disclosed his coming appointment to a group of friends very recently.”

Komento naman ni Lopez sa column ni Tiglao “Eto na….. Eto na….”

Sumagot naman si Marcos sa post at sinabing “Sorry Mark but this isn’t true in the slightest.”

Tugon naman ni Lopez, “This has been a lingering rumor Cong… Thank you very much Sir for this very CATEGORICAL denial.”

Matagal nang kumakalat ang umano’y plano na italaga si Roxas bilang kalihim ng DA.

Si Roxas ay second cousin ni First Lady Louis­e Araneta-Marcos. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kasalukuyang secretary ng DA simula pa noong July 2022.

Si Roxas ay nanilbihan ding kalihim ng Department of Trade and Industry (DTI) noong administrasyong Arroyo at sa Department of Transportation (DOTr) noong administrasyong Aquino. (Billy Begas)