Bela balik-London na

Muli na namang babalik ng London, United Kingdom si Bela Padilla. Obviously, ang ‘home’ or tahanan na talaga para sa actress-writer-director ay hindi na lang sa Pilipinas.

Hindi pa raw masabi ni Bela kung hanggang kailan siya sa London, pero posible raw na next year na ang balik niya. Mababago lang daw ito kung ang katatapos niyang i-shoot na movie with JC Santos ay ipalalabas na rin ngayong September, ang ‘Wish You Were The One’.

“Right now, I let my life take me,” saad niya.

“Parang kasi for me, the pandemic, it really made the world smaller. So, home isn’t just one place for me anymore.

“Kapag nasa London ako, I write. Do’n ako nagsusulat ng script. So ‘yun ang ginagawa ko ro’n ngayon.”

Pagdating ni Bela ng London, hindi pa raw sila magkikita ng boyfriend na si Norman Bay dahil nasa Switzerland pa ito.

Pero, sinigurado ni Bela na may pasalubong daw siyang ‘Aera’, rito, ang bagong skin care line na available na ngayon sa market. Hindi lamang celebrity endorser si Bela sa nasabing produkto, partner din siya.

At ngayon nga ay nasa South Korea siya kunsaan ginagawa ang Aera at after ay diretso na siya sa London.

‘Yun na!

