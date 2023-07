Anne dedma sa negosyo dahil kay Sleeping Beauty

Para kay Sleeping Beauty, inisnab ni Anne Curtis at ng anak niyang si Dahlia ang selebrasyon ng isa sa negosyo ng aktres, ang TiliDahli clothing for kids.

Ito ang business-partnership nila ng hipag na si Solenn Heusaff, sa pinagsamang pangalan ng kanilang mga anak. Si Tili na baby ni Solenn at si Dahli naman na anak ni Anne.

Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Anne ang ilang picture na kuha sa selebrasyon, kasabay sa pagbati ng congratulations dahil sa matagumpay na pagsampa sa 2nd year ng kanilang business.

Humingi ng paumanhin si Anne sa invited guests and friends, maging sa mga batang nakibahagi sa party, dahil ayon sa kanya, kailangan niyang pagbigyan si Dahlia sa request nito.

“Thank you for spending the afternoon with us! Wish we could’ve been there but as you’ll see on the last pic we promised this little girl we’d take her to find sleeping beauty.”

Galing sa Hong Kong Disneyland si Anne kasama ang anak at asawang si Erwan Heussaff. Mapapanood ito sa mga post ng aktres sa kanyang social media at sa sariling IG account ni Dahlia.

Wala namang comment tungkol dito si Solenn. (Rey Pumaloy)

