Anak ni Aiko nag-graduate sa Oxford

Winalis lahat ng anak ni QC Councilor Aiko Melendez na si Marthena Jickain ang lahat ng mga sikat na Gen Z ngayon sa usapin ng beauty and brains.

Pasok na sa Oxford University ang dalagang anak ni Aiko sa dating actor at chef na ngayon na si Martin Jickain.

Ito ang ipinangalandakan ni Aiko sa kanyang Instagram post na nagpapakita ng resibo ng pagtanggap ni Marthena ng certificate para sa pagtatapos nito ng summer course sa isa sa itinuturing na pinakamalaki at bigating unibersidad sa buong mundo.

Nasa post ni Aiko ang video ng graduation ng anak, larawan ng certificate at ang law library sa Oxford.

Umaapaw sa kagalakan ang puso ng actress-politician sa pagka-proud sa kanyang anak.

Aniya, “Congratulations on graduating!.. You are an achiever…You make me so proud of being your mother! We are all rooting for you, my dear Mimi. Mama’s sleepless and tireless night over taping and shootings is all so worth it. And if mama AIKO would to do tons of work just to send you to all the best schools, I would, without a doubt! Never get tired of learning, it’s a treasure! I can proudly say soon we have a future lawyer in the family. This is just the beginning of beautiful things to come @jickainmarthena PS! Teary-eyed mama here.”

Nakalagay naman sa certificate na, “Oxford Summer Courses.

“This is to certify that Marthena Jickain has fulfilled the requirements of this institution to complete a course in Law.

“Somerville College, Oxford.

“From 25/06/2023 to 08/07/2023.”

Ang pangarap na makapagtapos ng college degree ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit tinanggihan lahat ni Marthena ang mga acting offer sa kanya.Kahit ang idea na sumali sa beauty pageant si Marthena ay ibinasura rin nito, kahit qualified ito dahil sa kanyang height.

May mga young star na nagtapos ng college degree, pero iba ang angas ng katalinuhan ni Marthena na sinamahan pa ng kagandahan nito.

Nagmana si Marthena kay Aiko!

See Related Stories:

Aiko umalma, binash dahil sa pagti-TikTok

Tinamaan kasi ng COVID-19: Aiko ‘di makakasama mga anak ngayong Mother’s Day