Abante Horoscope | July 9, 2023 

CANCER

(Hunyo 22 -Hulyo 22)

Bawasan ang sobrang kape. Magpahinga, magdasal para hindi ka pamahayan ng nerbiyos o anumang takot. Lucky number for today: 12

LEO

(Hulyo 23 – Agosto 22)

Kung ano ang saloobin, iparamdam. Wag mong pigilang maging masaya. I-enjoy lang ang buhay bago ka pa magsisi sa huli. Lucky number for today: 8

VIRGO

(Agosto 23- Setyembre 23)

Alamin ang mga latest update dahil mapapalaban ka sa isang usapan. Makakatulong ang pagbabasa sa social media. Wag lang pabudol sa fake news. Lucky number for today: 5

LIBRA

(Setyembre 24- Oktubre 23)

Kailangan mo ngayong magtipid. Awat muna sa luho o pagbili nang hindi naman importante dahil namimiligro kang kapusin at mapautang. Lucky number for today: 13

SCORPIO

(Oktubre 24 -Nobyembre 22)

Pangalagaan ang pangangatawan dahil may naghihintay pa sa`yong magandang bukas. Mababalewala ang matatanggap na biyaya kung pabaya sa kalusugan. Lucky number for today: 10

SAGITTARIUS

(Nobyembre 23 -Disyembre 21)

Dobleng sakit ang magiging buwelta sa`yo kung gagawa ng kasalanan. Kontrolin ang sarili at paglabanan ang anumang aaligid na tukso. Lucky number for today: 4

CAPRICORN

(Disyembre 22- Enero 19)

Magbalik-tanaw. Mag-iiba ang iyong mga pananaw kung sasariwain ang mga masasayang nakalipas o babalikan ang mga lugar na nakapagpasaya sa`yo. Lucky number for today: 11

AQUARIUS

(Enero 20- Pebrero 18)

Lumabas sa iyong comfort zone. Kailangan mo ring maging up-to-date sa mga nangyayari sa mundo para masabayan mo ang ikot nito. Lucky number for today: 9

PISCES

(Pebrero 19 – Marso 20)

Tigilan na muna ang sobrang pagdidiyeta o labis na pagkain. Sundin ang balanced diet. Kumain nang sapat at akma sa kalusugan. Lucky number for today: 3

ARIES

(Marso 21 – Abril 19)

Magiging ugat ng iyong pagkakasakit ang kinagigiliwan o bisyo mong hindi maiwan-iwan. Bawasan ang sobrang pagbabad sa socmed o online games. Lucky number for today: 6

TAURUS

(Abril 20 -Mayo 20)

May pamilya ka, mga malalapit na kaibigan at hindi nag-iisa. Anuman ang pinagdadaanan, malaki ang magiging papel nila para matulungan ka. Lucky number for today: 2

GEMINI

(Mayo 21 -Hunyo 21)

Malapit mo nang anihin ang iyong mga itinanim. Konting panahon na lang ay mai-enjoy mo na ang mga bunga ng iyong pinagpaguran. Lucky number for today: 7