3 tulak na bebot, 2 kasabwat nabitag

Limang hinihinalang tulak na pawang nasa listahan ng High value Individual (HVI) kabilang ang tatlong kababaihan ang inaresto at nasamsam sa kanila ang higit P1 milyon na halaga ng droga sa isinagawang buy bust operation sa Bacoor City, Cavite Sabado ng madaling araw.

Kinilala ang mga naarestong suspek na si John Remlie Baquir, alias Jay-Ar; Ellen Faye Lim, alias Kambal; Ma. Criselda Orquiza, alias Uday; Jerick John Cruz, alias Itong at Jennifer Dela Rama, pawang nasa wastong edad at residente ng Brgy Kalinbgen, Bacoor City, Cavite.

Sa ulat, dakong alas-3:10 kahapon ng madaling araw nang magsagawa ng buy bust operation ang mga operatiba ng Drug Enforcement Unit (DEU) ng Bacoor City Police sa Brgy Kaingin, Bacoor City, Cavite na nagresulta sa pagkakaaresto sa mga suspek.

Nakuha sa kanila ang tinatayang 180 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na P1,242,000.00, buy bust money na P7,500, digital weighing scale, gunting at dalawang android phone.

Kasong paglabag sa f Sec 5, 26 at 11 Art II ng RA 9165 ang kinakaharap ng mga suspek. (Gene Adsuara)