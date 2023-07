Rider pisak sa gulong ng jeep

Nasawi ang isang rider nang umilalim at magulungan ito ng pampasaherong jeep na kanya umanong nilagpasan sa Lucena City, Quezon noong Huwebes.

Binawian ng buhay bago pa nakarating sa ospital ang biktimang si Teodorico Burac Jr., 53-anyos at dating mi­yembro ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP).

Sa report ng Lucena City police, naipit ng unahang gulong ng jeep ang biktima matapos na matumba ang motorsiklo nito sa national road sa Barangay, Gulang Gulang bandang alas-otso nang umaga.

Lumalabas sa imbes­tigasyon na nag-overtake ang biktima sa jeep pero paglagpas nito ay nawalan ito ng kontrol at bumaliktad sa kalsada.

Samantala, hindi na umano nakapagpreno ang driver ng jeep na si Rodante Magbuhat at napailalim sa sasakyan ang biktima.

Kinustodiya ng Lucena City PNP si Magbuhat habang patuloy ang imbestigasyon sa insidente. (Ronilo Dagos)