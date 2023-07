Pinoy pride: Olivia Rodrigo unang Pinay na nag-cover sa Vogue US

Sinasamba ng mga tagahanga niya sa buong mundo, maging ng Pinoy fans ang Filipino-American singer na si Olivia Rodrigo dahil na-feature siya sa cover ng Vogue US August issue.

Si Olivia lang naman ang sinasabing kauna-unahang half-Pinay na nag-cover ng pinakasikat na fashion magazine sa buong mundo.

Nitong July 6 inilabas sa website ng Vogue ang artikulo tungkol kay Olivia na may titulong A New Decade, A New Album, A New Life – Olivia Rodrigo’s Next Chapter na sinulat ni Jia Tolentino.

Sa nasabing feature ay kalakip ang ilang samples ng photo shots ni Olivia na siya ring makikita sa hard copy ng Vogue.

Ang feature kay Olivia ng naturang lifestyle mag ay para na rin i-promote ang bago niyang album na ‘Guts’ na lalabas ngayong September.

Ang tatay ni Olivia ay Pinoy na si Chris Rodrigo, isang therapist sa California. Ang kanyang great grandfather na isang Filipino ay nag-migrate sa US noong teenager pa lang ito.

Naipamana sa mga sumunod na henerasyon ng pamilya ni Olivia ang kultura at mga pagkaing Filipino.

Ang kanya namang ina ay isang American na may German and Irish ancestry.

Sa panayam, ipinagmalaki ni Olivia ang kakayahan ng mga Pinoy pagdating sa musika. Aniya, marunong daw kumanta ang mga Pilipino.

Nai-tweet rin ni @phtvandfilmupd ang cover feature ni Olivia sa Vogue at sinabing, “Olivia Rodrigo looks breathtaking as the first Filipino to cover Vogue US.” (Rey Pumaloy)

