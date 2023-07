P5.7T budget, mga LEDAC bill iraratsada

Pagsasabayin ng Kamara ang pagtalakay sa panukalang P5.768 trilyong budget para sa 2024 at mga panukalang prayoridad ng Legislative Executive Development Advisory Council (LEDAC) para maipasa ang mga ito bago matapos ang 2023.

Ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez, kapag nagsimula na ang deliberasyon ng panukalang 2024 national budget sa plenaryo ay maaaring payagan ang ilang komite na magsagawa ang pagdinig para naman sa mga mga LEDAC priority bills.

“Mas lalong magtatrabaho ang inyong Kamara de Representantes sa pagbubukas ng 2nd Regular Session nitong kasalukuyang buwan na ating sisimulan sa SONA ng ating Pangulong Marcos. With our firm commitment to approve the remaining priority measures agreed upon during the LEDAC meetings, various House panels will continue working during committee deliberations of the proposed 2024 NEP (National Expenditure Program),” ayon kay Romualdez.

Tiniyak pa ni Romualdez, na sisikapin ng liderato na higit pang pagandahan ang sistema at proseso upang higit nilang magampanan ang mandato sa paggawa ng mga batas na hindi nasasakripisyo ang kalidad ng kanilang trabaho.

(Billy Begas/Eralyn Prado)