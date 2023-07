Mga Chinese vessel nagkalat uli sa West PH Sea

Umaabot sa 48 Chinese fishing vessel ang nasa paligid ng Iroquois Reef kung saan malapit ito sa mayaman sa langis at gas na bahagi ng Recto Bank sa West Philippine Sea (WPS), ayon sa ulat ng Western Command (Wescom) kahapon.

Sabi ng Wescom, base ito sa nakuha nilang impormasyon sa kanilang air patrol noong Hunyo 30.

“During multiple flights over Iroquois Reef in the past week, pilots aboard NV-312, a Britten Norman Islander light patrol aircraft of the Philippine Navy, observed an alarming presence of Chinese fishing vessels,” saad ng Wescom.

Ipinakita sa Facebook post ng Wescom ang presensya ng mga Chinese fishing vessel na kuha ng piloto mula sa kanilang patrol aircraft.

Dahil sa insidente, lalong nagkaroon umano ng “alarming concern” sa intensyon at aksyon ng China tungkol sa pinag-aagawang teritoryo.

“Recto Bank is a vital feature within the Philippine’s Exclusive Economic Zone (EEZ), and China must cease its swarming of vessels to respect our sovereign rights”, pahayag ni AFP Western Command (Wescom) spokesperson Commander Ariel Coloma.

Ipinasa na ng Wescom ang mga detalye ng kanilang ulat sa nakakataas upang agad na makapagsampa ng diplomatic protest. (Edwin Balasa/Natalia Antonio)