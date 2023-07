May puso at disiplinado! Vanie Gandler malayo mararating sa volleyball

NAG-UUMPISA pa lamang sa kanyang papaangat na propesyunal na career subalit agad na hinahangaan ng dating national team coach na si Cesael “Shaq” Delos Santos ang malalim na dedikasyon ng pinakabago nitong manlalaro na si Vanessa “Vannie” Gandler sa Cignal HD Spikers.

Sa isang kahanga-hangang pagpapakita ng dedikasyon at pagkahilig para sa gusto nitong isport, ang rookie na si Gardner ay agad nagtungo matapos ang seremonya ng pagtatapos sa kolehiyo sa Ateneo de Manila University upang sumama sa koponan sa laro ng Premier Volleyball League Invitational Conference kamakailan.

“Her effort was truly amazing,” sabi ni Delos Santos. “But before that, we had a plan, and we were really willing to wait for her.”

Nang makipagsagupaan ang HD Spikers sa mabigat na F2 Logistics Cargo Movers sa matinding ikalawang set, dumating si Gandler sa bench, na nakasuot ng kanyang uniporme sa laro.

Sa kabila ng pagod at mga emosyong nauugnay sa pagtatapos, ipinahayag niya ang kanyang hindi natitinag na pagpayag na maglaro.

“We are also thankful because she is part of our team. I know she will have many roles and will be a great help to our team,” sabi pa ni Shaq.

(Lito Oredo)