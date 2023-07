Manila mayor binastos sa reclamation

Binoldyak ni Manila Mayor Honey Lacuna sina plastic king William Gatchalian, bilyonaryong magkapatid na William at Wilson Tieng, at ang kontrobersyal na contractor na si Jesusito `Boyet’ Legaspi dahil sa kabiguan na ipabatid sa city hall ang kanilang mga reclamation project sa lungsod.

Ayon sa source ng Bilyonaryo, dahil sa breach of trust kung kaya’t iginiit ni Lacuna sa Philippine Reclamation Authority (PRA) na huwag makikipag-usap sa mga Manila Bay reclamation developer, particular kay Gatchalian ng Waterfront Manila Premier Development; sa Manila Goldcoast Development ng magkapatid na Tieng; at sa JBros Construction ni Legaspi, na wala umanong official endorsement mula sa city hall.

Ipinarating ni Lacuna ang kanyang mga saloobin kay PRA Assistant General Manager Joseph John Literal noong nakaraang buwan matapos umanong malaman ng alkalde na nilagpasan siya ng mga naturang developer at dumiretso kaagad sa PRA.

Napag-alaman na binigyan na ng reclamation permit ang JBros, Waterfront at Manila Goldcoast subalit sa kondisyon na dapat ipabatid nila sa city hall ang lahat ng kanilang proyekto at kailangan na lahat ng mga kinontratang partido ay accredited ng opisina ni Mayor Lacuna.

Sa kabila nito, nalaman umano ni Lacuna na hindi sinunod ng joint venture partners ang mga ibinigay na kondisyon sa kanila at direktang nakipagtransaksyon sa PRA.

“We have noticed that our joint venture partners have been directly violating these conditions and have not been coordinating with us…Please do not entertain communications from our joint venture partners JBros, Waterfront and Manila Goldcoast until this matter is resolved,” batay sa sulat ni Lacuna na napasakamay ng source ng Bilyonaryo.

“Unless any communication is endorsed by this office or its official representatives, it shall not be considered official, will not bind the City, and all actions taken thereon shall not be recognized,” sabi pa ng alkalde.

Para magkaroon ng komunikasyon at representasyon ay itinalaga umano ni Lacuna ang city legal officer na si Atty. Veronica N. Lladoc at ang city treasurer bilang mga opisyal na kinatawan ng lungsod sa PRA.

Kabilang sa mga kinuwestyong reclamation project ay ang 318 ektaryang proyekto ng Waterfront Manila Premier Development; JBros Manila Horizon project na binubuo ng tatlong isla na may kabuuang 419 ektarya; at ang Manila Solar City project ng mga Tieng na nasa 148 ektarya ang lawak sa Roxas Boulevard, mula sa Cultural Center of the Philippines (CCP) Complex hanggang sa Ospital ng Maynila.

Nabatid na mayroong 51% stake ang lungsod ng Maynila mula sa tatlong nabanggit na reclamation project.