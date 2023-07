Mag-asawang janitor, Ateneo cum laude 2 dyunakis 

PINUSUAN sa social media ang kuwento ng isang mag-asawa na ginapang ang pagtatrabaho para makapagpatapos ng anak.

Ito ay sina Ricky at Elma Gutierrez at ang kanilang anak na proud cum laude na sina Rica at Riel na kamakailan lang ay nagtapos sa prestihiyosong Ateneo De Manila University.

Si Rica ay kumuha ng kursong AB Management Economics minor in Korean Studies habang si Riel ay nagtapos ng AB Psychology minor in Education noong 2019.

Sa post ni Riel sa kanyang Facebook, shinare niya ang kanilang journey na magkapatid at kung paano sila napagtapos ng mga magulang nilang janitor.

Aniya, “2 Cum Laude, 2 Janitor, 1 Ateneo. Kinikilabutan ako tuwing sasabihin sa iba na ang magulang ko na simpleng janitor ng Ateneo ay nakapagpatapos ng mga anak nila sa kolehiyo. Hindi lang basta nagsipagtapos, meron pang kakabit na latin honors.”

Ito aniya ang bunga ng paghihirap at pagsusumikap ng kanyang nanay at tatay mula sa paglilinis ng mga room, faculty, dormitoryo at maging ng mga kubeta.

“Kaya ang tagumpay ni Rica Gutierrez ay sanlibong tagumpay nina Ricky Azares Gutierrez at Elma Gutierrez. SALUDO!”

Dagdag pa rito, nagbigay din ng kanyang pasasalamat si Rica. Sey niya, “Wala akong masabi kundi pasasalamat! Salamat sa mga magulang ko na sina Papa Ricky at Mama Elma sa walang sawang paggabay. Salamat sa laging pagsuporta at pag-alalay.”

“Lubos na nagagalak ang puso ko na mabigyan kayo ng karangalan ngayong araw. Ang tagumpay ko ay para sa inyong dalawa.”