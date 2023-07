LPG Law arangkada na

Tinukuran ni dating LPGMA party-list congressman Arnel Ty ang Department of Energy (DOE) sa mahigpit na implementasyon ng LPG Industry Regulation Act (Republic Act no. 11592) para sa kaligtasan ng mga konsyumer.

Ginawa ni Ty ang pahayag habang naghahanda ang DOE sa pagpapatupad ng RA 11592 simula ngayong Hulyo 8. Sa ilalim ng batas, ang lahat ng kalahok sa LPG industry ay dapat kumuha ng license to operate (LTO) na siyang titiyak na nakakasunod ang mga ito sa itinakdang panuntunan.

Ang LTO ang pumalit sa Standards Compliance Certificate (SCC) requirement. Ituturing na ilegal ang operasyon ng isang LPG player kung wala itong LTO.

Sa ilalim ng panukala, dapat kumuha ng partikular na LTO ang isang kompanya o indibidwal na mayroong planta o nagtitinda ng LPG bago ito mag-operate.

“Groups that fail to meet simple requirements such as BIR Registrations, Business Permits, and Fire Safety Inspection Certificates (FSIC) not only jeopardize their own operations but also undermine the integrity of the industry as a whole,” dagdag pa ni Ty.

Ang mga negosyo na mayroong LTO ay maaari lamang makipagnegosyo sa ibang kompanya sa industriya na mayroon ding LTO.

(Billy Begas)