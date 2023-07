Liquid marijuana buking sa vape case

Dalawang katao ang dinakip matapos masamsam sa kanila ang apat na gramo ng liquid marijuana na inilagay sa isang vape cartridge sa buy-bust operation sa Bacoor City, Cavite noong Huwebes.

Kinilala ang mga naarestong suspek na si Sebastian Maiguel Magsila at Aubrey Rose Jumawan, kapwa nasa hustong gilang at parehong nasa listahan ng street level individuals (SLI).

Sa ulat, ikinasa ng mga operatiba ng Anti-Illegal Drugs operation ang Drug Enforcement Unit (DEU) ng Bacoor City Police ang operasyon sa Phase 1 sa Barangay Molino 5 bandang alas-11:45 nang gabi.

Tinangka pa umanong tumakas ng mga suspek sakay ng motorsiklo nang tanggapin nila ang P7,500 na bayad para sa ilegal na droga pero bumangga sila sa isang sasakyan dahilan para maabutan at madakip ang mga ito.

Nakuha sa mga suspek ang tatlong piraso ng vape cartridge na naglalaman ng apat na gramo ng liquid marijuana na may street value na P22,500.00, 10 piraso ng vape cartridge, isang itim na pouch na may laman na apat na piraso ng vape cartridge, isang cal. 38 na baril at motorsiklo.

Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa sa mga ito. (Gene Adsuara)