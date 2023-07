Leptospirosis sa Iloilo, lumobo ng halos 300%

Lumobo sa mahigit 100 residente ang tinamaan ng leptospirosis sa Iloilo City sa unang anim na buwan ng 2023 o mas mataas ng 296% kumpara sa naitalang 27 kaso sa parehong panahon noong 2022.

Ayon sa Iloilo Provincial Health Office (IPHO), dalawa ang kumpirmadong nasawi mula sa naitalang 107 kaso ng leptospirosis mula Enero hanggang Hunyo 24, 2023.

Nagmula ang mga biktima sa mga bayan ng Badiangan at Carles.

Tinukoy ni Dr. Rodney Labis ng IPHO ang mga pagbaha sa lungsod bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan bilang pangunahing dahilan ng pagsirit ng kaso ng leptospirosis.

Nakukuha ang leptospirosis kapag ang isang taong may sugat, lalo sa paa, ay nagkaroon ng direktang kontak sa dugo, ihi o laman ng isang infected na hayop, partikular ng mga daga.

“Contact commonly occurs when the skin or the linings of the eyes, nose, sinuses, and mouth, come in contact with infected material,” paliwanag ni Labis.

Dagdag nito, mas malaki ang peligro ng mga magsasaka na magkasakit nito dahil obligadong mababad ang kanilang mga paa sa mga bukirin na posibleng kontaminado ng ihi o dugo ng infected na mga daga.

Kabilang sa mga lugar na may mataas na kaso ng leptospirosis ay ang Cabatuan, Barotac, Nuevo, Pototan, Anilao, Dingle, Oton, Santa Barbara, Dumangas, San Enrique at Mina.

