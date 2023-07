Kim nananatiling reyna ng Twitter

Nanatiling mabango at kinikilalang isa sa mga reyna ng Twitter si Kim Chiu dahil hindi natapos ang latest serye ng aktres sa Prime nang hindi siya pinag-uusapan.

Hanggang sa ikawalong episode ng kanyang drama show, trending ang aktres sa hashtag na #FitCheckOnPrime mula sa titulo ng programa niyang ‘Fit Check: Confessions of An Ukay Queen’ na nagtatampok rin kina Angel Aquino at Jake Ejercito.

Halos mapagod ang daliri ni Kim at parang hindi na rin siya natutulog sa pagsagot sa mga netizen na pumupuri sa kanyang performance.

Sabi ni @seanpotestades, “RomCom is definitely her forte. Pero yung malditang Kim Chiu bet na bet din especially sa last episode and yung drama grabe kakamiss kang mapanood umarte @prinsesachinita #FitCheckOnPrime”.

Tugon naman ni Kim, “Wow thank you for watching all 8 episode. Salamat po! #FitCheckOnPrime”.

Hinakot na raw lahat ni Kim ang roles sa serye niya sabi ni @KPieOfficial, “Tweetum, rom com queen, revenge queen, maldita kontrabida at drama queen. Lavette! Snap Snap!”

Komento naman ni Kim dito, “Oo nga noh? Haha thank you for this review mamie!”

Ilan sa mga paboritong eksena ng mga panatiko ni Kim ay sa loob ng ukay-ukay kasama si Jake na bumibili ng mga items.

Dahil dito, inaawitan si Kim ng kanyang mga supporters na sundan ang latest serye. Bitin daw ang mga ito sa husay ng kanilang idol.

See Related Stories:

Panglampaso sa mga basher: Kim Chiu inirampa basahan outfit

Mga achievement ni Kim Chiu, ibinida