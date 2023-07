KC biktima ng body shaming!

Ang bongga ng Megastar na si Sharon Cuneta, ha!

Marami nga ang napa-‘wow’ nang mag-post siya sa social media habang nasa dagat.

Naka-wetsuit lang si Sharon kaya naman kitang-kita ang magandang kurbada ng kanyang katawan.

Sexy na talaga ang Megastar, ha!

Siyempre, humanga, napabilib ang fans sa kanyang kaseksihan.

Pero ang nakakaloka, may isang basher na sobra ang pagkamaldita dahil binash sa mismong Instagram ni Sharon ang panganay na anak ng Megastar.

Aba, pinintasan ba naman si KC Concepcion.

Sabi ng basher, “Grabe!!!! Grabe ang TABA ng anak mo!!!! Gayahin sana si mommy.”

Nakakaloka, ha! Tuloy, dinumog ng followers ni Sharon ang nanglait kay KC.

Banat nga ng mga ito sa basher, “Wow, you must be fed lotsa chili . Totally out of line,” at meron din na, “Masarap food nila at unli. Ikaw kumain kana ba?”

Sabi naman ng isang nag-defend kay KC, “napaka harsh mo naman.. wag po ganyan.. dapat always be kind, para always maging peaceful at happy lahat.”

‘Kaloka rin naman ang ibang basher, sa mismong post pa ni Sharon pinintasan si KC, ‘noh?!

Naku, no to body shaming, kaya dapat matuto ang namintas na ‘yan kay KC, huh!

‘Kaloka!

See Related Stories:

‘Di lang daw puro pera: KC pinapurihan pagiging tatay ni Gabby

‘Lola’s girl ako’: KC iwas intriga kina Sharon, Gabby