Kalusugan nina Mama at Baby, mahalaga 

Ngayong Hulyo ay ipinagdiriwang ng bansa ang National Nutrition Month.

Napakahalaga ng usapin ng nutrisyon hindi lang sa mga bata, kundi lalo na sa ating mga matatanda.

Nananatili pa ring seryosong problema ang malnutrisyon sa bansa. Ayon sa National Nutrition Council, isa sa tatlong batang Pilipino na nasa edad lima ang “stunted” o masyadong mababa ang height para sa kanilang edad. Nasa apat sa sampung pamilyang Pilipino ang walang kakayanang makakin ng masustansyang pagkain. Dahil sa kahirapan, maraming pamilya ang halos wala nang pambili ng pagkain.

Isa sa mga na-sponsor nating batas ang Kalusugan at Nutrisyon ng Mag-Nanay Act. Ang pangangalaga sa mga sanggol mula sa sinapupunan pa lang ay makaaapekto sa kanilang paglaki. Kaya sa unang 1,000 araw pa lang, dapat ay nabibigyan ng sapat na nutrisyon ang bawat nanay para lumaking malusog ang kanilang mga anak.

Paano nga ba masisiguradong healthy pareho si mama at si baby?

1. Manatiling hydrated. Uminom ng tubig at iwasan muna ang mga matatamis na inumin gaya ng softdrinks o powdered juice. Kapag sapat ang tubig sa katawan, mababawasan ang posibilidad na mahirapang dumumi o magkaroon ng urinary tract infection na maaaring makaapekto rin kay baby.

2. Magpahinga at matulog ng sapat. Iwasan muna ang mabibigat na gawaing-bahay lalo na kung maselan ang pagbubuntis. Siguraduhin din na nakakatulog ng walong oras kada gabi.

3. Kumain ng masustansyang mga pagkain. Prayoridad dapat ang gulay at prutas sa inyong diet. Hangga’t maaari ay umiwas sa processed food gaya ng de lata at mga pagkaing ‘instant’. Pwede ring magtanim ng gulay sa ating mga bakuran para makatipid. Itigil na rin ang mga bisyo gaya ng pag-inom ng alak o paninigarilyo.

4. Mag-ehersisyo araw-araw. Ang regular na pag-eehersisyo ay hindi lang mapapanatiling malusog ang ating katawan, kundi makakabawas din sa mga ‘discomfort’ na nararamdaman natin gaya ng pananakit ng likod at pamamanas. Pinakamahalagang magpakonsulta sa inyong doktor para sa ligtas na exercise routine.

5. Palaging magpatingin o magpacheck up sa inyong doktor. Importante ang pre-natal check up dahil masusubaybayan ninyo ang development ni baby at masisigurado na malusog at nasa normal level ang sugar o blood pressure din ni mommy. Pwede ring maagapan ang anumang sakit na makikita kapag tayo ay nagpapatingin sa doktor.

Ang pag-eehersisyo at pagkain ng masusustansyang pagkain ay ugaliin natin, hindi lang ngayong buwan ng nutrisyon kundi sa buong taon. Hindi lang din sana ito kapag nagbubuntis si mama, kundi hanggang makapanganak na at magsimula nang kumain si baby. Para lahat ng Pilipino ay malakas, malusog at malayo sa sakit.