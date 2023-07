Kai Sotto handa na magpasiklab sa 2023 NBA Summer League

HANDA nang sumabak si Filipino big man Kai Zachary Sotto para sa Orlando Magic sa darating na NBA Summer League na magsisimula sa darating na Linggo ng umaga (oras sa Pilipinas) sa Las Vegas, Nevada.

Inihayag ng 7-foot-3 na purong Pilipino ang idinaos na pagsasanay na isinagawa ng kanyang koponan bilang paghahanda sa torneo sa kanyang social media account.

“Hi guys, this is Kai Sotto from Orlando Magic’s Summer League team. We just wrapped up our first practice in Vegas. Game time is in July 8,” wika ni Sotto.

“I hope to see you all there.”

Umaasa ang maraming tagasubaybay ni Sotto na makakakuha ito ng sapat na minuto upang mailabas ang kanyang kahusayan sa unang laro kontra sa Detroit Pistons na makakatapat ang talentadong sophomore big man na si Jalen Duren.

Maraming Pilipino ang nagnanais na maging kauna-unahang homegrown player mula sa Pilipinas si Sotto na makapaglaro sa NBA.

Kasalukuyang naglalaro ang mga may dugong Pinoy na sina Fil-American at Gilas Pilipinas leading guard Jordan Clarkson sa Utah Jazz, Jalen Green ng Houston Rockets at Raymond Townsend na naglaro sa Golden State Warriors at Indiana Pacers nung Dekada ‘80.

Kamakailan lang ay tinanggal ng Magic ang center-forward nitong si Bol Bol, na tila nagbigay ng malaking pagkakataon para kay Sotto.

Nitong nagdaang buwan ay dumalo sa mini-camp ang 21-anyos na Gilas center sa koponan ng Utah at Dallas Mavericks

Minsang nabigo si Sotto na mapili ng anumang koponan sa nagdaang 2022 NBA Draft, upang maging free agent ito at undrafted, dahilan para bumalik sa dating koponan sa Australian NBL sa Adelaide 36ers kung saan nagwagi ito ng dalawang beses na NBL Fans MVP.

Hinihintay rin ang serbisyo nito sa Gilas Pilipinas para maglaro sa 2023 World Cup kasama si Clarkson at iba pang mga manlalaro sa professional at amateur league sa bansa.

(Gerard Arce)