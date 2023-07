Kahit hiwalay na: Max, Pancho magkasundo para sa anak

Nakaka-feel good ang picture nina Max Collins at Pancho Magno kasama ang anak nilang si Skye Anakin na pinost ni Ms. Redgie Acuña-Magno.

Kuha ‘yun sa birthday party ni Skye na ginanap sa Playlab sa Robinsons Galleria. Tatlong taon na ang anak nina Max at Pancho.

Sabi ni Redgie, the happiest day ‘yun kay Skye.

At least, kahit hiwalay na sina Max at Pancho, magkasundo naman sila para sa kanilang anak.

Sey nga ni Redgie, co-parenting ang anak niyang si Pancho at ang estranged wife nito na si Max para kay Skye.

Mas okey nga ngayon, na kahit makitang magkasama sina Max at Pancho, hindi na awkward dahil umamin na ang dalawa na hiwalay na nga sila.

Anyway, dahil co-parenting sina Max at Pancho kay Skye, palitan sila sa pag-aalaga sa kanilang anak.

May pagkakataon na na kay Pancho ang anak, may time rin na na kay Max.

May mga posting din si Pancho na naghahatid siya kay Skye sa school. Si Max din naman, inihahatid ang anak sa school.

At least, hindi nag-aaway sina Max at Pancho, kaya happy si Skye.

‘Yun na! (Jun Lalin)

