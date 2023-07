David araw-araw sinasabihang ‘fretty’ si Barbie

Sa July 31 pa ang birthday ni Barbie Forteza, pero ngayon pa lang ay marami na ngang mga fan ang nagbabalak na magregalo sa kanya.

May ibang fan club na umoorder na ng pangregalo sa kanya, at may iba naman na nag-uusap-usap na kung paano makapagbibigay ng regalo sa kanilang idolo.

Pero si Barbie na mismo ang nagsabi sa kanila na, “Please po, hindi po kailangan. Your support is more than enough!”

Oh, ‘di ba? At least, klaro `yan, na mas gugustuhin ni Barbie na huwag siyang regaluhan ng mga fan. May ibang fan kasi na baka gamitin pa ang birthday ni Barbie para pagkakitaan.

Pero, may mga fan pa rin na sadyang mapilit, at talagang pinaghahandaan nila ang pangregalo kay Barbie.

“It’s our way of showing appreciation how much you make us happy Barbie.”

“It’s okey Barbie basta para sa iyo. It’s how we appreciate you and thankful kami kasi alam namin na mahal mo kaming mga fans mo.”

“Kaya love na love ka namin, pero kung sakaling makita kita, ibibigay ko pa rin sa iyo ang regalo.”

May mga nagbiro naman na tiles, appliances na lang daw ang iregalo kay Barbie, dahil di ba, nagpapagawa ng ‘palasyo’ si Barbie.

“Na-order na namin ang regalo namin para sa iyo Barbie. Sorry, kasi love ka namin talaga.”

Well, siyempre ang aabangan ng mga fan ay kung ano ang ireregalo ni David Licauco kay Barbie, ha! Parang mas interesado silang alamin ang regalo ni David kay Barbie, kesa sa regalo ni Jak Roberto, ha!

Bongga!

Ay teka nga pala, bongga rin ang palitan ng chika nina Barbie at David sa #AskBarbieFretty, ha!

Tanong kasi ni David, “Ano ibig sabihin ng fretty?”

Sagot ni Barbie, “Weh? ‘Di mo alam? Eh lagi mong sinasabi sa akin ‘yan!”

Well, obvious na ang ‘fretty’ ay pretty para sa mga Gen Z, ‘di ba? At bongga naman na palagi, o halos araw-araw (kapag araw-araw silang nagkikita) na sinasabihan ni David si Barbie na maganda, ha!

See Related Stories:

Barbie, David todo lambingan, muntik magtukaan

Kahit nandiyan si Jak: Barbie, David suportado ng mga fan