Bilang ng mga tambay bumaba sa 4.3% – PSA

Nabawasan ang dami ng mga Pinoy na walang trabaho nitong Mayo 2023 kahit pa dumami ang mga taong naghahanap ng trabaho.

Ayon sa Philippine Statistics Authority (PSA), 1.42 milyon ang nadagdag sa labor force mula Mayo 2022 hanggang Mayo 2023 at 114,000 kung mula Abril 2023 titingnan.

Sa kabila ng pagdami ng tao sa labor force, nadagdagan pa rin ng 760,000 ang nakahanap ng trabaho mula Mayo 2022 hanggang Mayo 2023 at 89,000 naman ang nakahanap mula Abril 2023.

Dahil dito, bumaba ang unemployment rate sa 4.3%, ang pinakamababa mula Disyembre 2022.

Sabi ni PSA Undersecretary Dennis Mapa, sa agriculture and forestry, accommodation and food service, other services, fishing and aquaculture, at arts and entertainment and recreation dumami ang trabaho kung ikukumpara sa nakaraang taon.

Sa wholesale and retail trade at repair ng mga sasakyan, construction, at manufacturing naman nabawasan ang mga trabaho kumpara sa nakaraang taon.

(Eileen Mencias)