BBM binura utang ng 610K magsasaka

Tinupad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pangako sa mga magsasaka na palalayain sila sa utang matapos ang paglagda nitong Biyernes, Hulyo 7, sa New Agrarian Emancipation Act, kung saan mahigit 600,000 magsasaka sa buong bansa ang makikinabang.

“Sa kauna-unahan ko na State of the Nation Address ay nasabi ko…at ipinangako ko sa ating mga kababayan na itutuloy ang Agrarian Reform Program. I am here today to build on that promise because our beneficiaries deserve nothing less,” wika ng Pangulo sa kanyang talumpati matapos lagdaan ang bagong batas sa Kalayaan Hall ng Malacañang.

“Itutuloy natin ang repormang agraryo—hindi lamang sa pamimigay ng lupa sa mga magsasakang hanggang ngayon ay wala pa ring lupa, kundi upang tuluyan sila’y palayain mula sa pagkakautang na pumipigil sa kanilang ganap na pagmamay-ari ng lupang bigay sa kanila ng pamahalaan,” dagdag ng Pangulo, na nagsisilbi ring kalihim ng Department of Agriculture.

Ang New Agrarian Emancipation Act, o Republic Act (RA) No.11593, ay pakikinabangan ng humigit-kumulang 610,054 Pilipinong magsasaka na nagbubungkal ng mahigit 1.7 milyong ektarya ng mga lupain sa ilalim ng repormang agraryo. Buburahin ng bagong batas ang pagkakautang ng mga ito mula sa P57.56 bilyon na agrarian arrears.

Sa ilalim ng umiiral na agrarian laws, sinabi ng Pangulo na ang bawat agrarian reform beneficiary (ARB) ay kailangang magbayad ng halaga ng lupang ibinigay sa kanya sa loob ng 30 taon na may anim na porsiyentong interes.

“Panahon na para makalaya sila sa pagkakautang na ito. This is why on 13 September 2022, I signed Executive Order No. 4, imposing a one-year moratorium on the payment of amortization on agrarian debt by our beneficiaries,” pahayag ni Pangulong Marcos.

“Yet, I know that the government can and must do more to alleviate the plight of our agrarian reform beneficiaries,” diin ng Pangulo.

Pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang sangay ng lehislatura sa “pagsunod sa panawagan para sa katarungang panlipunan para sa ating mga magsasaka.”

“Sa ngalan ng ating mga magsasaka at ng sambayanang Pilipino, taos-puso akong nagpapasalamat sa Kongreso at sa Senado sa agarang pagpanday ng batas na ito,” wika ng Pangulo.

“Ikinararangal ko na pirmahan ang batas na ito upang tuluyan nang makalaya sa pagkakautang ang ating mga magsasaka mula sa araw na ito,” dagdag niya.

Ikinokonsidera ng batas ang lahat ng hindi nabayarang amortization, kabilang ang mga interes at surcharge, para sa mga iginawad na lupa sa ilalim ng RA No. 6657, o ang Comprehensive Agrarian Reform Law, at iba pang mga batas sa repormang agraryo. Ang mga ito ay dapat pagbigyan, sa kondisyon na ang mga ARB na ito ay may pagkakautang sa gobyerno sa pagtatapos ng 2022.

“As President, I assure you, we will never stop providing our farmers with the support that they need to help make their farms more productive while also improving their lives and that of their families,” pahayag ng Pangulo.