Ayaw na sa noontime show? Billy ratsada mga show sa France 

Balik France si Billy Crawford ngayon. At balita ko, halos dalawang buwan siyang mawawala, ha!

Ang bongga nga na 28 shows ang gagawin niya sa France, ha!

Buhay na buhay nga ang career ni Billy sa ilang bahagi ng Europe, na bukod sa mga fan niya noon, na may edad na nga ngayon, ang mga anak daw ng mga `yon ay fan na rin niya.

“It’s weird, kasi nakakatawa, hanggang ngayon kinakanta ko pa rin ang mga kanta ko 20 years ago. Sobrang nostalgic. Pero masaya, kasi nakikita mo ang generations na pinapasa ng mga magulang sa mga anak nila.

“May mga bata na alam ang kanta ko, dahil galing kasi sa mga magulang nila. Nakakaaliw lang talaga!” chika ni Billy.

Pero teka, hindi ba nami-miss ni Billy ang noontime show?

“Personally, right now? Hindi muna. I’m enjoying the time sa pamilya ko.

“Sobrang blessed ang pakiramdam ko.

“Noontime kasi, it comes with stress, it comes with pressure. Kasi may kailangan kang busugin na mga tao. At hindi araw-araw ay jolly, happy tayo. Lahat may pinagdadaanan.

“At sa noontime, bawal malungkot!” sabi pa ni Billy.

Oh, bongga, ‘di ba? Imagine, 28 shows ang gagawin niya sa France, ha! At oo nga, tama lang naman na huwag na muna siyang mag-noontime show, ha! (Dondon Sermino)

