4 batang swimmer nakalusot sa QTS ng SEA Age national tryout

NAKALUSOT ang apat na batang swimmers sa qualifying time standard (QTS) at nabigyan ng ‘provisionary’ status para sa binubuong Philippine Team na isasabak sa 35th Southeast Asian Age Group Swimming Championship sa Agosto 24-26 sa Jakarta, Indonesia.

Walastik sina Catherine Cruz (Mabalacat Race Pace), Arabella Nadeen Taguinota (Pasig City Swimming), gayundin ang magkaribal na sina Peter Cyrus Dean (Killerwhale Elite-Quezon) at Ivo Nikolai Enot (Ayala Harpoons Swim Club) sa unang araw ng National tryouts Luzon qualifying na inorganisa ng Philippine Swimming Inc. (PSI) na pinamumunuan ng bagong pangulo na si Miko Vargas at secretary-general na si Batangas Rep. Eric Buhain nitong Biyernes sa Teofilo Yldefonso swimming pool sa Rizal Memorial Sports Complex (RMSC).

Sokpa ang 15-anyos na si Cruz sa 2:13.23 QTS sa girls 14-15 200m freestyle sa naitalang 2:13.15 oras para tampukan ang naturang events laban kina Daryn Santamaria ng Ilocos Sur (2:17.72) at Jada Corine Cruz ng Ilustre East Aquatic.

Nadomina naman ni Taquinota ang girls 14-15 100m breaststroke sa tiyempong 1:15.57 para lagpasan ang QTS na 1:17.89 laban kina Patricia Santor ng Ilustre (1:18.55) at Daniella Gregorio ng Lipa City (1:19.43) sa torneo na itinataguyod ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at Speedo.

“Napakasaya na makita iyung enthusiasm ng mga batang swimmer na makilahok sa national tryouts. Hindi kasi nila na-experience ito before, but as what we promised gagawin naming inclusive ang lahat ng programa ng PSI for the sake of our athletes and the growth of sports in aquatics. Ito ang bayad namin sa tiwalang ibinigay ng swimming community sa amin,” pahayag ng swimming legend na si Buhain.

(Abante Sports)