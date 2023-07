TNT, San Miguel ipapagpag malas

Mga laro Biyernes: (Ynares-Pasig)

5:00pm – Phoenix vs Converge

7:30 pm – TNT vs SMB

MAY mapuputulan ng losing streak sa TNT at San Miguel sa balik ng PBA On Tour sa Ynares Arena sa Pasig ngayong Biyernes.

Hindi pa tumitikim ng panalo ang Tropang Giga sa limang laro, kasing-haba rin ng sunod-sunod na talo ng Beermen tungo sa 2-6 baraha.

Puro ga-buhok ang mga setback ng SMB, halos hindi nagkakatalo ng sa 4 points. Huli nang tumaob sa Blackwater 103-101 noong Linggo.

Hanggang walo lang ang nasa roster ni coach Jorge Gallent, may mga hugot pa sila mula sa 3×3 squad. Sina Jericho Cruz, Allyn Bulanadi at Rodney Brondial ang bumibitbit sa team.

Sa kabila, kulang din sa manpower ang TNT at sina Glen Khobuntin, Matt Ganuelas-Rosser, Carl Bryan Cruz ang regulars na nakakapag-deliver.

Huling sumadsad ang Tropa 108-90 sa Meralco noong June 28. (Vladi Eduarte)