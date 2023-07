Remulla tatalupan NBI conference na may sexy dancer

Paiimbestigahan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang ulat na isang sexy dancer ang kinuha ng National Bureau of Investigation (NBI) sa kanilang command conference noong nakaraang buwan.

Ang video ng dancer na nagsasayaw sa harap ng mga opisyal ng NBI ay nag-viral na umano sa social media.

“Definitely, we do not like this to happen. We’ll investigate it also. These are the forms of misbehavior that we do not need in the country,” diin ni Remulla.

Kasama sa pinasisiyasat ng kalihim ang ulat na apat hanggang anim na beses lumabas ng detention center ng NBI si Jose Adrian “Jed” Dera.

Si Dera ay kapwa akusado sa kasong kinasasangkutan ni dating Senadora Leila de Lima. Siya ay nasa custody ng gobyerno simula noong 2017.

