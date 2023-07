Purnada sa FIBA World Cup! Giannis Antetokounmpo inoperahan sa tuhod

POSIBLENG hindi makapaglaro para sa Greece at makapunta sa bansa ang dalawang beses na NBA Most Valuable Player na si Giannis Antetokounmpo sa gaganapin na 2023 FIBA World Cup.

Ito ay matapos na sumailalim sa operasyon sa tuhod ang Milwaukee Bucks star na si Antetokounmpo.

Hindi tiyak ang katayuan sa kalusugan nito para makapaglaro sa nalalapitna sa FIBA World Cup dahil sa operasyon sa tuhod.

Gayunman, inaasahan ng koponan na magiging handa si Antetokounmpo para sa kampo ng Milwaukee Bucks sa NBA sa Setyembre.

“He had a routine surgery on his left knee, and it went great,” sabi ng bagong Milwaukee coach na si Adrian Griffin.

“Everything went as planned, and we expect him back and ready to go in training camp.”

Ang FIBA World Cup ay tatakbo mula Agosto 25 hanggang Setyembre 10 sa Pilipinas, Japan at Indonesia.

Nasa Group C sina Antetokounmpo at Greece kasama ang United States, Jordan at New Zealand.

Una nang sumailalim ang 28-anyos na si Antetokounmpo sa “cleanup procedure” sa kanyang tuhod dalawang linggo na ang nakakaraan. (Lito Oredo)