PNP-ACG, GCash nilatag tips kontra lottery scam

Pinaalalahanan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group (PNP-ACG) at GCash, ang nangungunang mobile wallet sa bansa, ang publiko na mag-ingat laban sa tinatawag sa lottery scams.

“The modus operandi of these scams begins with victims receiving notices of winning a grand prize for a competition, lottery, or sweepstakes. Scammers will send these announcements through email, phone calls, text messages, or social media. To claim the prize, victims are asked to pay for insurance, taxes, bank fees, and courier charges. As if that wasn’t enough, the scammers also request personal financial information to verify the victim’s identity, which they exploit to initiate an account takeover,” sabi ni PNP-ACG Spokesperson, PCapt Michelle Sabino.

Para makaiwas sa mga scam, nagbigay ng mahalagang tips sa publiko ang PNP-ACG at GCash.

Tip #1 Mahalaga na suriing mabuti ang anumang matatanggap na envelopes mula sa sweepstakes mailers, at bigyang pansin ang mga detalye.

Tip #2 Huwag ibigay ang personal na impormasyon sa mga indibidwal sa email, SMS, at maging sa tawag na nagsasabing nanalo ka ng premyo.

Tip #3 Maglaan ng oras para basahin at unawaing maigi ang mga detalye sa lotto at sweepstakes forms, para masigurong alam mo ang mga importanteng impormasyon tulad ng mga petsa, paraan ng pagsali, at anumang legal disclaimers.

“By following these precautions, you can safeguard yourself against potential scammers and cybercriminals,” paalala ni Sabino.

Muling nagpaalala ang GCash sa mga user na huwag ibahagi ang MPIN o OTP kaninuman at iwasang mag-click sa mga hindi kilalang websites, emails, at messaging apps.

Para sa tulong, maaaring makipag-ugnayan sa PNP-ACG sa kanilang hotlines sa (02) 8414-1560 at sa 0998-598-8116, o sa email na acg@pnp.gov.ph.

Para isumbong ang mga scam at iba pang ilegal na gawain, maaari ring bisitahin ng mga user ang official GCash Help Center sa help.gcash.com, o mag-message kay Gigi, at i-type ang “I want to report a scam.”

Puwede ring tumawag sa GCash hotline na 2882 para sa anumang katanungan at concerns.

Metà:Ilang tips para makaiwas sa lottery scam ang magkatuwang na inilabas sa publiko ng PNP at Gcash.

See Related Story:

Droga online ang bentahan, sa GCash bayaran