Pia inaabangan ang ‘pasabog’ sa ilalabas na libro

Hindi sa London, United Kingdom kundi sa Dubai, United Arab Emirates pansamantalang maninirahan ang mag-asawang Pia Wurtzbach at Jeremy Jauncey, ayon ito mismo sa Pinay beauty queen sa kanyang post para i-promote ang isang brand ng iniendorso niyang shampoo.

Sa larawan ni Pia na naka-red outfit, ibinahagi niya ang mga magaganap sa kanyang buhay at karera sa mga susunod pang buwan, gaya na lamang ng pag-aayos niya ng bahay para tirhan nila ni Jeremy sa Dubai, ang balik-training para sa marathon, at ang paglulunsad ng kanyang libro.

Aniya, “The first half of my year was…well needless to say memorable and meaningful. But I must say a lot of exciting things are mid way. I’m fixing up our home in Dubai. I’m back in the groove running and serious about my training program. And…. I’m finally launching my book these – Ber months… exact date soon!”

Wala pang ibinibigay na detalye sa content ng libro ni Pia pero inuungutan siya ng kanyang fans na isama ang mga pinagdaanan niyang struggles sa personal life para magsilbing inspirasyon ito sa lahat.

Bongga!

See Related Story:

Pia ayaw tinatanong kung kailan mag-aanak