‘Pasay Mayor Emi Cup’ ng PGAP hahambalos

MISYON ng Professional Golfers Association of the Philippines (PGAP) na magkaroon ng sapat at regular na programa para masustinihan ang kabuhayan ng bawat miyembro.

Ayon kay Johnnel Bulawit, bagong halal na PGAP president, isasagawa ng asosasyon sa pakikipagtulungan ng Pamahalaang Lungsod ng Pasay, ang 1st Pasay Mayor ‘Emi’ Cup – isang fund-raising tournament — sa Setyembre 12-15 sa Villamor golf course.

“Medyo mahabang panahon na hindi kami naging aktibo. But this time, with the new leadership, hopefully maibalik naming iyung tiwala at respeto ng bawat miyembro at ngayon pa lang ay humihingi na kami ng suporta sa lahat lalo na sa mga miyembro na patibayin ang pagkakaisa para sa pagsulong ng PGAP,” pahayag ni Bulawit.

“Wala kaming nais sa PGAP kundi ang mapaglingkuran ang ating mga pro players. Hindi kami karibal ng anumang korporasyon or organizers dahil kailangan ng ating mga players ang mga tournament para sa kanilang career at sa kabuhayan, but this time gagawin naming mas maging aktibo ang PGAP para na rin sa kapakanan ng lahat ng miyembro at hindi ng iilan,” ayon pa kay Bulawit sa kanyang pagbisita sa Tabloids Organization in Philippine Sports, Inc. (TOPS) ‘Usapang Sports’ nitong Huwebes.

Kasama niyang dumalo sa programa na itinataguyod ng Philippine Sports Commission (PSC), Behrouz Persian Cuisine, at Pocari Sweat sina PGAP Executive Secretary Elisa Villalba, tournament director Luigi Rubiano, tournament coordinator Luis

Patraiso, consultant Darren Evangelista at Pasay City First Gentleman Edgardo ‘Egay’ Rubiano, pangulo ng Eduardo ‘Duay’ Calixto Foundation, isa sa benepisaryo ng naturang torneo.

(Abante Sports)