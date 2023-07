Panglampaso sa mga basher: Kim Chiu inirampa basahan outfit

‘Kaloka ang paandar ni Kim Chiu sa Instagram, ha!

Imagine, nagsuot siya ng basahan, ha!

At yes, totoong basahan, na kadalasan ay makikita mo sa mga ordinaryong bahay, na may iba-ibang kulay. Ito nga ‘yung mga basahan na nabibili mo sa mga gilid-gilid ng palengke, o kung minsan ay nilalako sa kalsada.

Hindi ito ‘yung basahan na sosyalin, ha! Basahan na mumurahin talaga.

“Ang basahan at retaso. Basura man sa inyong paningin, may magmamahal at magmahal din. Category is ‘panglinis’ Avant Garde!” sabi ni Kim, kasunod ang pasasalamat kay @_ha.mu_ para sa beautiful creation na `yon!

Well, sabi nga ng mga fan, kahit pala basahan ang isuot ni Kim, nagmumukhang mamahalin, eh.

Heto pa ang chika nila:

“Si Vice Ganda nagsuot ng kumot, at si Kim naman basahan. Sino kaya ang magsusuot ng ibang kasuotan sa grupo nila?”

“Kahit pala basahan ang isuot mo maganda ka pa rin.”

“Grabe talaga ang nag-iisang Kim Chiu! Kahit anong isuot, pak na pak pa rin!”

“Kahit basahan basta ikaw ang nagsuot maganda tingnan. Juice colored kung kami magsuot niyan, ewan ko na lang, basahan talaga na kailangan nang matinding labahan.”

“Ang expensive ng basahan tingnan pag si Kim ang nagsuot.”

“Ang ganda, nasa nagdadala lang talaga ‘yan! Pero ang maganda, pagkatapos mong suutin Kim, puwede pang gamiting panglinis.”

Pero, suhestiyon nga ng mga fan, parang mensahe ni Kim `yon sa mga basher niya, na wala nang ginawa kundi sitahin siya sa mga ginagawa niya, kesehodang maganda naman.

Sila nga ang mga mema, na bawat kilos ni Kim ay hinahanapan nila ng butas.

Hirit nga ng mga fan, panglampaso sa mga basher ang basahan na suot ni Kim.

Oh, well! Pero sa totoo lang, sa unang tingin ay hindi mo iisipin na basahan ang suot ni Kim.

Sa ganda ni Kim, iisipin mong branded talaga, ha!

Ang bongga talaga ng girlfriend ni Xian Lim!

