Paglaya ni De Lima haharangin

Determinado ang prosekusyon na harangin ang paglaya ni dating Sen. Leila de Lima matapos nitong hilingin sa Department of Justice (DOJ) na ipa-inhibit o pagbawalan ang hukom sa korte ng Muntinlupa City na dinggin ang ikatlo at huling drug case na kinakaharap ng dating senadora.

Sa motion for voluntary inhibition na inihain ng prosetion panel sa DOJ, hiniling nito ang pag-inhibit ni Muntinlupa Regional Trial Court (RTC) Branch 204 Judge Abraham Joseph Alcantara dahil ito rin ang duminig at nag-absuwelto kay De Lima sa ikalawa nitong drug case bunsod ng pagbawi ng mga testigo sa kanilang testimonya laban sa ex-senator.

Nai-raffle sa sala ni Alcantara ang ikatlong drug case ni De Lima matapos mag-inhibit si Judge Romeo Buenaventura.

Iginiit ng prosecution panel sa kanilang mosyon na dapat magbitiw si Alcantara sa pagdinig sa huling drug case ni De Lima upang maalis ang anumang pagdududa sa magiging desisyon nito.

Ito’y dahil nananatiling kuwestiyonable sa DOJ ang naging desisyon nito sa ikalawang drug case ni De Lima na posibleng makalaya na sa pagkakabilanggo ‘pag muling pumabor dito ang hatol ng korte.

“We reiterated that when a judge exhibits actions that give rise, fairly or unfairly, to perceptions of bias, such faith and confidence are eroded and he has no choice but to inhibit himself voluntarily. A judge may not be legally prohibited from sitting in a litigation but when circumstances appear that will induce doubt on his honest actuation and probity in favor of either party, or incite such state of mind, he should conduct a careful self-examination. He should exercise his discretion in a way that the people’s faith in the courts of justice is not impaired. The better course for the judge is to disqualify himself,” paliwanag pa ng prosekusyon sa kanilang mosyon.

Kailangan anilang matiyak na magkakaroon ng patas na paggalaw ng hustisya.

Iginiit ng panel ng prosekusyon na dapat muling i-raffle ang kaso ni De Lima sa ibang hukom para mabura ang anumang pagdududa sa magiging resulta ng pagdinig. (Juliet de Loza-Cudia)