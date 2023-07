Mga kolorum na LPG dealer wawalisin

Walang magiging extension s deadline sa pagkuha ng License to Ope­rate (LTO) at Certificate of Registration (COR) sa ilalim ng LPG Industry Regulation Act.

Ito ang ipinabatid ng Department of Energy (DOE) sa lahat ng LPG dealer na wala pang LTO at COR.

Ayon sa DOE, hindi na palalawigin ang July 7, 2023 deadline na isinasaad ng Section 24 ng LPG Industry Regulation Act at ipinatutupad ng Section 39.1 ng Department Circular No. DC2022-11-0037 o mas kilala bilang “Guidelines on the Registration and Issuance of License to Operate to Qualified DOE-Regulated LPG Industry Participants and Pena­lizing Certain Prohibited Acts”

Ito ay alinsunod na rin sa legal opinion na inisyu ng DOE Legal Services nitong July 6, 2023.

Dahil dito, lahat ng DOE-regulated LPG industry participants na nagnenegosyo sa LPG industry pero walang LTO at kaukulang COR ay lalabag sa batas at mapaparusa­han alinsunod sa itinatakda ng LPG Industry Regulation Act. Hindi naman pinipigilan ang sinumang aplikante na magsumite ng LTO at COR application kahit lagpas na sa July 7 deadline.

Kaugnay nito, sinuportahan ni dating LPGMA party-list Congressman Arnel Ty ang istriktong pagpapatupad ng RA 11592 o LPG Industry Regulation Act. Ang landmark legislation, na nilagdaan bilang batas noong 2021 ay nag-aatas sa lahat ng LPG industry participants na kumuha ng LTO para matiyak ang mahigpit na pagtupad sa mga safety standards at regulasyon.

“Nakakadismayang masaksihan na ilang grupo ang patuloy na humihirit ng ekstensiyon, dahil hindi nila kayang tuparin ang mga requirement na isinasaad sa RA 11592,” pahayag ni Ty. “Ang naunang SCC at ang kasalukuyang LTO ay importanteng safeguard na magbibigay proteksyon sa mga konsyumer upang matiyak ang maayos na takbo ng LPG industry.”

Umaasa si Ty na gagawin ng DOE ang lahat para istriktong maipatupad ang bagong batas at aaksiyunan ang mga grupong patuloy na lumalabag sa mga probisyon.

