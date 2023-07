Mavericks titigas kay Grant Williams

Kagulo ang Dallas Mavericks fans sa balitang nalambat ng team si Grant Williams sa three-team sign-and-trade deal.

Nakuha ng Mavs si Williams mula Celtics via San Antonio. Napunta sa Spurs si Reggie Bullock at 2023 unprotected pick swap sa Dallas, naibulsa ng Boston ang multiple second-round picks.

Bibigyan ng Mavericks ng four-year $53 million deal.

Nadagdagan ang lalim sa wing ng Dallas, may makakasangga na sina Luka Doncic at Kyrie Irving.

“Love this for the Mavericks,” litanya ni Kevin O’Connor ng The Ringer. “(Dereck) Lively, (Olivier-Maxence) Prosper in the draft. (Seth) Curry, Williams, (Dante) Exum through signings and trades. (Matisse) Thybulle offer sheet too. All great fits with Luka and Kyrie.”

Naikahon na si Williams, focus ang Mavs kay Thybulle na hinainan daw ng $33M sa tatlong taon.

Ayon kay Shams Charania, kapag pinirmahan ni 26-year-old Thybulle ang offer sheet ay may dalawang araw ang Portland para i-match ito. (Vladi Eduarte)