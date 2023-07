Marco kahit dugyot sa eksena, hot at yummy pa rin

Napanood namin kahapon ang first two episodes ng bagong murder-mystery series ng Viva One, ang ‘Deadly Love’, sa naganap na Critics Screening.

Pinagbibidahan ito nina Louise delos Reyes, Marco Gumabao, McCoy de Leon, Raffy Tejada, at Jaclyn Jose.

Sa unang dalawang episode ay eerie na agad ang mararamdaman mo kung saan pinakita ang relasyon ng mga character nina Louise at Marco na sina Tessa at Amir at kung paano sila maghihiwalay.

Mas lalong naging exciting ang takbo ng istorya nang simulan na ang pag-alam o pagtuklas sa mga itinatagong lihim ng bawat character.

Gamay na gamay na talaga ng direktor ng series na si Derick Cabrido ang ganitong klaseng proyekto na puno ng eerie at suspense feels dahil sa mga ganitong genre siya nakilala gaya ng mga pelikulang ‘Clarita’ at ‘Tuos’.

Kahit eerie feels ang series ay may sweet moments pa rin sina Louise at Marco. Wala namang dapat ipagselos ang girlfriend ni Marco na si Cristine Reyes dahil hindi pa naman sila magkarelasyon nang gawin ang series na ito.

Ang suwerte-suwerte nga raw ni Cristine dahil kahit ang dumi dumi ng boyfriend niya sa ilang eksena ng ‘Deadly Love’ ay super hot at yummy pa rin itong panoorin.

Mapapanood ang ‘Deadly Love’ simula July 10 sa Viva One. (Byx Almacen)

