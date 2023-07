Lapid hinirit ‘Wow, It’s more fun! Love, the Philippines!’ slogan

Para lalong lumakas ang turismo sa bansa, imunungkahi ni Senador Lito Lapid na pag-isahin na lamang ng mga bago at dating tourism slogan ng Department of Tourism (DOT).

Ayon kay Lapid, maganda naman ang intensiyon ni Tourism Secretary Christina Frasco at mga dating kalihim ng Department of Tourism na palakasin at i-promote ang mga touris­t destination sa bansa.

Naging matagumpay aniya ang tourism marketing slogan ng DOT noon tulad ng “Wow Philippines”, “It’s More Fun in the Philippines” at ngayon ay “Love the Philippines” ni Sec. Frasco.

“Pagsama-samahin natin ‘yan para mas lumakas ang turismo dito sa Pilipinas “Wow, It’s more fun! Love, the Philippines!” giit ni Lapid.

Ayon sa senador, ang hindi pagkakaunawaan sa totoong kaukulan ng tinawag na “mood video” para sa “Love the Philippines” campaign na ginawa ng DDB Group Philippines ay hindi dapat makasira sa ilang buwang magandang trabahong ginawa ng DOT sa pangunguna ni Frasco. (Dindo Matining)

