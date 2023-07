Kyle, Andrea ‘magbabalikan’

Trending ang hashtag na ‘KyleDrea’ sa Twitter dahil sa naging Instagram post ni Kyle Echarri na photo nila ni Andrea Brillantes.

Bukod pa sa ang ibang kasama sa cast ng bago nilang teleserye, ang ‘Senior High’, excited ang mga fan nila dahil may balikan ang dalawa.

Ang larawan na pinost ni Kyle ay mula sa naging team building nila sa beach at kuha rin habang nasa yate sila.

Para sa mga fan, hindi raw talaga masasabing love team ang dalawa, both are individual stars daw, pero sobrang welcome sa kanila na mapanood muli ang mga ito na magkasama.

Pinangunahan na rin ng ibang mga fan at netizens na malamang daw ay isasabong kina Seth Fedelin at Francine Diaz ang dalawa. ‘Yun daw kasi ang love team talaga.

Sey ng isang fan, “It’s because they’re scared that FS (Francine/Seth) can’t win against KD (KD/Andrea) in terms of chemistry, popularity and most importantly, talent.”

Naku, nangangamoy kumpetisyon na naman sa squad na ito, ha!

‘Yun na!

