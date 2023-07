Kianna Dy, F2 Logistics lagare kahit bakasyon PVL

Mga laro sa Hulyo 11:

(FilOil EcoOil Arena/ San Juan City)

9:30am — Petro Gazz vs Farm Fresh

12:00nn — Cignal vs Foton

4:00pm — Akari vs Chery Tiggo

6:30pm — Choco Mucho vs F2

MALINIS sa dalawang laro ang F2 Logistics pero kahit bakasyon muna ang mga aksiyon sa 2023 Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference ay hindi sasayangin ni Kianna Dy ang mga araw.

Maganda ang simula ng reigning PVL Open Conference bronze medalists Cargo Movers matapos nilang kalusin ang bagitong Farm Fresh Foxies at Cignal HD Spikerskaya nasa tuktok sila ng Group B tangan ang 2-0 karta.

May 10-day break ang PVL pero gagamitin ito nina Dy at ng F2 Logistics

upang itama ang ibang pagkakamali sa nauna nilang laro.

“All the teams really stepped up so we also had to step up with double efforts. May mga rookies kami sa loob so we have to guide them din,” saad ni Dy.

Tumikada si Dy ng game-high 23 points mula sa 20 attacks at tatlong blocks nang talunin nila ang tigasing HD Spikers.

“A win is a win but we have to learn from this kasi marami pa kaming kailangang ayusin, marami pa kaming kailangang i-adjust, marami pa kaming kailangang trabahuin so we can’t stop because it’s not done yet,” komento namam ni Cargo Movers coach Regine Diego.

Pagbalik ng PVL, makakatapat ng Cargo Movers ang wala rin talo sa dalawang laro sa Pool B na Choco Mucho Flying Titans sa Hulyo 11 sa PhilSports Arena.

(Elech Dawa)