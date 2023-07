Karera Tips Ni JP Gonzales

Hulyo 7, 2023 – Biyernes Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas.

R01 – 5 Coastal Road, 2 Prince Arman, 4 Barrio San Roque

R02 – 4 Batang After Seven/High Quality, 3 Katherine, 2 Stand In Faith, 6 Kummander

R03 – 7 Lucky Julliane, 6 Double Time, 1 Rise Up, 5 Majestic Star

R04 – 3 Aydan’s Victory, 5 Quid Pro Quo, 6 Shinshiro, 4 Double Rock

R05 – 1 Magnolia Yana, 3 Kaboom, 10 Go Aydan Go, 6 Guerrero Warrior

R06 – 11 Big Battle, 9 Queen Louise, 12 Great Britain, 2 El Mundo

R07 – 12 Rain Rain Go Away, 14 May Ten, 7 Happy Maggie, 13 Mr. Manilenial

Solo Pick: Magnolia Yana

Longshot: Coastal Road, Big Battle

