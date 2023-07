Higit sa Salita

Kamakailan lang, napabalitang ipinagbawal ng Vietnam ang pelikulang “Barbie” dahil sa pagpapakita ng mapa na naglalaman ng “nine-dash line” claim ng Beijing sa pinagtatalunang teritoryo.

Sumunod na rin ang ilan nating mga Senador na nanawagan na ipagbawal din ang nasabing pelikula sa ating bansa. Sa puntong ito, hindi matatawaran ang opinyon na ito ay isang malugod na pagtanggol sa ating kasarinlan.

Ngunit sa kabila ng mga simbolikong hakbang tulad nito upang ipahayag ang ating karapatan sa West Philippine Sea, mas mahalaga pa rin ang patuloy na pagsunod sa pasiyang ipinalabas ng arbitral tribunal.

Ang pagpapaliban ng pelikula ay maaaring maging isang maliit na tagumpay, ngunit ang tunay na kagitingan at dedikasyon ay matatagpuan lamang sa mga konkretong hakbang upang ipagtanggol ang ating interes sa West Philippine Sea.

Nararapat na bigyan ng mas malaking suporta ang ating AFP at Coast Guard ng mga kakailanganin upang matiyak ang ating interes, kaligtasan, at seguridad sa nasabing lugar. Higit na malakas at malinaw na posisyon sa diplomasya ang dapat nating ipakita upang maipahayag ang ating katayuan sa harap ng internasyonal na komunidad. Hindi sapat ang isang pagbabawal sa isang pelikula—kailangan ng malakas na ugnayan at pakikipagtulungan sa mga bansang may parehong interes na protektahan ang kanilang interes sa West Philippine Sea.

Madali lamang ipagbawal ang isang pelikula, ngunit ang tunay na pagtatanggol sa ating interes sa West Philippine Sea ay nangangailangan ng higit na tapang at dedikasyon. Hindi sapat na ipakita lamang natin ang ating pagkadismaya sa pamamagitan ng mga simbolikong hakbang. Kailangan natin ng matatag na determinasyon upang tuparin ang mga pangangailangan ng ating mga pwersa sa pagtatanggol, matibay na posisyon sa diplomasya, at aktibong paghahanap ng mga alyansa sa mga bansang mayroong parehong interes.

Ang pagpapaliban ng isang pelikula ay maaaring magbigay ng kaunting kasiyahan sa mga puso ng mga Pilipino, ngunit hindi ito ang sagot sa malawak at masalimuot na isyu ng West Philippine Sea. Ang tunay na pagtatanggol sa ating karapatan at interes ay nangangailangan ng mas malalim na pang-unawa at mas matapang na pagkilos.

Magandang simula ang pagbibitiw ng matapang na salita para depensahan ang ating karagatan, at ang ating pambansang interes. Pero kailangan itong ituloy sa matapang na pagkilos.

Higit sa salita, dapat may aksyon.