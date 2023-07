Henrique Honorato pinamunuan Brazil sa pagwalis sa Netherlands

Mga laro ngayong Biyernes:

(MOA Arena/Pasay City)

11:00am – Poland vs Brazil

3:00pm – Slovenia vs Italy

7:00pm – Japan vs The Netherlands

IPINAMALAS ng Brazil ang tikas sa pagbigo nito sa The Netherlands sa pamamagitan ng madaling 25-21, 25-15, 25-20 panalo para akyatin ang team standings sa Volleyball Nations League (VNL) men’s tournament Huwebes sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Bumawi sa sugat sa kanilang mahigpit na talo sa krusyal na Week 3 opener noong Martes sa Italy, ang Brazilians.

Nakabalik sa estilo sa pagdala ng kanilang kalaban sa loob ng 72 minuto upang iangat ang kanilang napanalunang rekord sa 7-3, maganda para sa ikatlong pwesto sa likod ng walang talo na Japan (9-0) at United States (8-1).

Pinatahimik ng Brazil, na world No. 3 at naging 2021 VNL champion, ang Dutch ace na si Nimir Abdel-Aziz, ang nangungunang spiker sa mundo, habang naglulunsad ng pag-atake sa lahat ng aspeto upang ipaghiganti ang 23-25, 20-25, 25-15, 21-25 pagkatalo sa Italy dalawang araw na ang nakakaraan.

Sina Henrique Honorato at Lucas Saatkamp ay may tig-10 puntos habang sina Ricardo Lucarelli Souza at Alan Souza ay may tig-siyam sa nakakarinding Brazilian quartet.

Kasama pa ang pinakamahusay na setter sa mundo na si Bruno Mossa Rezende na may 10 set at isang puntos.

“We tried to limit their strong attackers. They have the best (opposite) spiker in the world in Nimir and we made a great job blocking him. That was the main thing in this win,” sabi ni Rezende, team captain ng Brazil.

(Lito Oredo)