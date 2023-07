Hanggang July 29 na lang – Cristy Fermin ‘Eat Bulaga’ tsutsugiin ni Jalosjos, TAPE

Hanggang katapusan na lamang ng Hulyo ang noontime show na “Eat Bulaga” na pino-produce ng Television and Production Exponents Inc (TAPE, Inc.) ng mga Jalosjos.

Ito ang isiniwalat ni Cristy Fermin sa kanyang programang “Cristy Ferminute” nitong Huwebes, Hulyo 6.

“Ito ang isyung puwedeng-puwedeng ideny ng pamunuan ng TAPE Inc. na inalisan po ng producer ng programa ng Tito, Vic and Joey at ng Dabarkads,” pambungad na pananalita ni Nay Cristy.

“Alam ko po na hindi sila magbibigay ng paborableng salita tungkol dito dahil kung pride ang paiikutin at paiiralin, mayaman ang mga Jalosjos. Kayang-kayang sumugal, kayang kayang magpakawala ng ilan pang milyones huwag lang maisangla ang kanilang kahihiyan sa publiko,” pagpapatuloy pa niya.

“Pero gaano po katotoo na hanggang katapusan na lamang ng Hulyo ang inyong programang ito, ang hindi lehitimong ‘Eat Bulaga’?” tanong ng showbiz host.

Hinamon pa ni Nay Cristy si Mayor Bullet Jalosjos na magsalita kung hindi totoong hanggang Hulyo 29 na lamang ang programa.

“Kapag walang usok walang apoy kaya kailangan talaga pinaninindigan kung ano ang totoo. Tutal mahilig kayo magpa-interview lalo na si Mayor Bullet, linawin n’yo na hindi totoo iyan,” giit pa ni Nay Cristy.

Nauna nang sinabi ni Fermin na nakipag-usap sina Romy at Bullet Jalosjos kay Willie Revillame para umano alukin ang host na ipasok ang programa nitong “Wowowin” sa timeslot ng “Eat Bulaga”.

Noong Martes, Hulyo 4, sa kanyang programa sa Facebook ay kumanta si Revillame ng “Babalik Ako” na tila nagpapahiwatig na muling eere sa telebis­yon ang “Wowowin”.

Matatandaang umalis sa “Eat Bulaga” noong Mayo 31 ang mga orihinal na host na sina Tito, Vic at Joey at Dabarkads dahil sa hindi pagkakaunawaan sa mga Jalosjos. Makalipas ang isang buwan ay lumipat sila sa TV5 gamit ang pangalang ‘E.A.T’.

Samantala, patuloy naman sa paglubog ang ratings ng “Eat Bulaga” nang maging host sina Paolo Contis, Isko Moreno, Betong Sumaya, Buboy Villar, Alexa Miro, Casy Legaspi, Mavy Legaspi at iba pa.