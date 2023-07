Grupo ng mga Pinay pasisikatin sa Korea

Ang bongga ni Mr. Chavit Singson, ha! Aba, desidido na siyang mag-manage ng mga talent.

Well, nag-announce na nga ang LCS Group Korea na naghahanap na sila ng mga bagong Pinoy talent para sa bubuuin nilang all-female group, na ilulunsad nga nila sa South Korea.

Naniniwala ang LCS Entertainment Group sa umaapaw na talent ng mga Pinoy, na mabigyan lang ng tamang suporta, kayang-kayang makipaglaban sa ibang lahi, at makilala sa buong mundo. Naniniwala sila na kung sumikat ang K-Pop sa buong mundo, hindi kataka-taka na lumikha rin ng ingay ang Pinoy-Pop, ha!

Anyway, may audition para sa mga girlash na may edad na 13 to 22, at siyempre dapat mahusay kumanta, sumayaw, o kahit mag-rap, ha! Sa Nobyembre nakatakdang simulan ang pa-audition nila, kaya abang-abang lang sa mga announcement.

Well, sure ako na maraming kababaihan sa Pilipinas ang pipila mabigyan lang ng pagkakataon. Aba, ang bongga nga kasi na handa silang gastusan ng LCS group, ha!

At ang suwerte talaga ng mga mapipili dahil sa South Korea nga sila ilulunsad, ha!

Bongga! (Dondon Sermino)

