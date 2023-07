MMTCI pinagpapaliwanag ni GAB Chairman Richard Clarin sa alegasyon ng sobrang buwis sa pagtaya sa karera

MABILIS na inaksiyunan ni Games and Amusements Board (GAB) Chairman Atty. Richard Clarin ang panawagan ng mga dismayadong miyembro ng local horseracing industry sa pamunuan ng Metro Manila Turf Club o Metro Turf na agad na ibalik ang labis na koleksiyon ng Documentary Stamp Taxes (DST) mula sa lahat ng racing bets sa mga karera na ginanap sa Malvar, Batangas racetrack simula noong Disyembre 2020 .

“Actually after ko matanggap ang petition nagpadala agad ako ng letter sa MMTCI to file their comment, while GAB reviews the records,” paliwanag ni Clarin ukol sa petisyon na inihain sa tanggapan nito noong Hunyo 29, 2023 mula sa grupo na binubuo ng mga lisensiyadong racehorse trainer at grooms na nagpahayag ng matinding pagkabahala sa umano’y maling paghawak ng Metro Turf sa operasyon nito sa pagtaya.

“Immediately after receiving the petition from the horse racing stakeholders, we sent a letter to MMTCI for them to comment on the said petition. In the meantime, GAB is reviewing past documents/records on the matter and will conduct independent investigation while waiting for MMTCI’s comment,” ayon sa GAB Chief.

“Rest assured of GAB’s thorough investigation and we will get to the bottom of this issue and assist the parties in finding the lawful resolution to the issue/s raised by our horse racing stakeholders.”

Naiulat na nagresulta sa labis na koleksiyon ng DST na umaabot sa mahigit P300 milyon mula nang ma-renew ang prangkisa ng karera nito.

Ang labis na koleksiyon ng buwis sa pagtaya ay resulta ng patuloy na pagpatupad ng Metro Turf sa utos ng Bureau of Internal Revenue (BIR) na 20% DST rate sa mga tiket sa pagtaya sa karera ng kabayo mula noong 2018 kasunod ng pag-apruba ng TRAIN Law.

Ito ay sa kabila ng malinaw na probisyon ng bagong prangkisa na naaprubahan sa 2020 na babawasan ang nasabing DST rate para sa mga racing bets sa Metro Turf sa 10% lamang para sa bawat pisong taya.

Ang mga petitioner ay nagpahayag ng pangamba na ang pamunuan ng Metro Turf ay maaaring hindi aktwal na nag-uulat o nagpapadala ng nasabing labis na koleksiyon ng DST sa gobyerno ngunit sa halip ay pinipigilan o ginagamit ang nasabing mga pondo para sa kanilang sariling kapakanan, sa kapinsalaan ng lahat ng iba pang stakeholder ng industriya ng horseracing na may karapatan sa ganoong mga nalikom.

(Lito Oredo)