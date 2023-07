Food rider inampon kuting sa kalye, nagpaantig

Inulan ng sweet messages ang video ng isang food rider na nag-ampon ng kuting na natagpuan niya sa kalye.

Siya si Garbo Learsi (@hansam0313), isang grab food rider. Kuwento niya sa video, habang naghihintay ng booking ng customer ay may nakita siyang pusa na lumapit sa kanya na tila gustong makipaglaro.

Hanggang sa may pumasok na booking si Garbo subalit noong oras ding ‘yon ay sumampa naman ang kuting sa kanyang motor at kumapit sa kanyang paa na parang gustong sumama sa kanya.

Makikita rin ang paawa effect sa mukha ng pusa. Kinancel ni Garbo ang kanyang booking at napagdesisyunan na iuwi ito sa kanyang bahay upang ampunin at alagaan.

Aniya, “Medyo naiilang pa siya at natatakot sa aso kong si Sugar. Nagseselos na ‘yung aso ko. Hahaha.”

“Welcome sa bagong bahay mo Salty. Salty po pinangalan ko sa pusa kasi Sugar ang pangalan ng aso ko eh skl hahahaha.”

Sa dulo ng video ay mapapanood na pinupunasan ito ni Garbo gamit ang basang towel dahil nga bawal pa umano ito paliguan.

Umabot na ito sa halos 1.2 milyong views, 219k likes at dagsang komento mula sa mga user.

Gaya na lamang ni Lima Sierra, aniya, “Sabi nila kapag kusang lumapit ang hayop sayo at ayaw ka nilang pakawalan, nase- sense nilang mabuti kang tao, mabuti kang tao kuya.”

“My kasabihan nga.. you dont choose a cat.. a cat chooses you.. God bless sa’yo kuya napakabuti po ng puso n’yo,” saad ni @loverain1982.

Puri ni @Jackienstine08, “Salute sayo kapatid… sana dumami pa tayong mga mapagmahal sa mga katulad nila… lalo na kay Salty….”

“God bless you kuya. Thank you for giving this little soul a chance of a better life,” sabi pa ni @iammackie02.

Talaga namang saludo sa kabaitan at kabutihan ng puso ng rider na ito! (Moises Caleon)