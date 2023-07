Donnalyn matindi tama kay Piolo

All-out ngayon ang celebrity vlogger na si Donnalyn Bartolome sa kanyang 29th birthday.

Guest niya sa kanyang intimate birthday party ang isa sa kanyang celebrity crush at matagal na hinahangaang aktor na si Piolo Pascual.

Masayang-masaya nga si Donnalyn na natupad na ang kanyang matagal na pangarap na makasama si Papa P, ha!

Samantala, nag-enjoy ang mga guest sa kanyang intimate birthday party nang mag-perform si Donnalyn kasama ang kanyang mga kaibigan at kapwa vloggers na sina Zeinab Harake at Jelai Andres.

Last year naging controversial ang kanyang birthday celebration kung saan na-bash siya ng bongga-bongga ng mga netizen.

Una na nga diyan ang kanyang baby-themed photos para sa kanyang 28th birthday kung saan nag-pose siya na parang isang infant.

Pati nga ang kanyang kanto-theme birthday party na in-upload niya sa kanyang vlog ay na-bash din at pinag-usapan dahil sa kanyang birthday cake na kanin na may tutong.

Wala pang post si Donnalyn sa naganap na intimate birthday party niya kagabi pero for sure ia-upload niya ito sa kanyang YouTube channel at wish lang namin na sana maging happy na this time at hindi na ulit siya ma-bash, ha!

Bonggels! (Byx Almacen)

